Seramik eğitimi ilgi görüyor

Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni Hasan Aşık tarafından verilen Halk Eğitim Kursların tanıtımı yapıldı. Cumhuriyet Alanı’nda açılan stantta gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde miniklerin ilgili büyük oldu. Minikler, Öğretmen Hasan Aşık gözetiminde seramik ürünler yapmaya çalıştı. Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden Seramik ve Cam Teknolojisi kurslarına yetişkinlerin başvuruda bulunup, eğitim alabilecekleri kaydedildi.