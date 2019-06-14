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ŞENLiKLER TAMAMLANDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Bozok Yaylası Bilimle Şenleniyor!’ adlı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği etkinliği tamamlandı.

ŞENLiKLER TAMAMLANDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Bozok Yaylası Bilimle Şenleniyor!’ adlı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği etkinliği tamamlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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ŞENLiKLER TAMAMLANDI

Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stantlarda üç gün süreyle, Ahşap teknolojileri, elektronik, robotik kodlama, 3D modelleme, bilimsel deneyler, astronomi ve uzay, geleneksel, sanatsal atölyeler, aile eğitimleri, uygulamaları gibi alanlarda etkinlik ve gösteriler yapıldı. 28 farklı atölyedeki gösteriler, uygulamalar, kısa süreli bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri minikler kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, kendi dalında uzman öğretmenleri tarafından kurulan atölyelerde kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirip, merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizin bilimle hem hal olması ve bilim ile eğitim arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlayan bu güzel etkinlikte birlikte olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti.  Bozok Yaylası Bilimle Şenleniyor projesinde emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim'' dedi.

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