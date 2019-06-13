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Şenlik heyecanı bugün son

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği bugün Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle tamamlanacak.

Şenlik heyecanı bugün son

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği bugün Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle tamamlanacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Şenlik heyecanı bugün son

Etkinliğin ikinci gününde farklı gösteriler, yarışmalar da yapıldı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen ‘Kdluyoruz’ projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yaptıkları robotik ve kodlama çalışmaları ilgi gördü. Bu kapsamda yapılan  ödüllü robot yarışması da şenlik kapsamında yer aldı. Yozgat TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan robot araba, Çamlıkta Yozgat Off-Road yapıyorum yarışmasına da katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İnsanoğlu doğumundan bu yana dünyayı keşfetmeye çalışmaktadır. Bizler bu keşfi daha kolay hale getirebilmek ve göz aydınlığımız çocuklarımızın keşif yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizde bilimsel  bir algı oluşturmak, kainatın sırlarını insanlığa faydalı olabilecek şekilde çözebilme yeteneğini elde edebilmeleri için eğitim-öğretim faaliyetleri hazırlıyoruz. Bozok Yaylası Bilimle Şenleniyor 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği de bu faaliyetlerden bir tanesi. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, kendi dalında uzman öğretmenlerimiz tarafından Cumhuriyet Meydanımızda kurulan 28 farklı alandaki atölyelerimizde kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirip, merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerimizin bilimle hem hal olması ve bilim ile eğitim arasındaki ilşkiyi kavramalarını sağlayan bu güzel etkinlikte birlikte olmak bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir’’ dedi.

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