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ŞENLiK HAZIRLIKLARI TAMAM

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programına yapılan başvuru kabul edildi.

ŞENLiK HAZIRLIKLARI TAMAM

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programına yapılan başvuru kabul edildi.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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ŞENLiK HAZIRLIKLARI TAMAM

TÜBİTAK 4007 Projeleri bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçladığı hatırlatıldı. 'Bozok Yaylası Bilimle Şenleniyor!' adlı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinin bu yıl 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda 28 farklı atölye kurulacak. Bu atölyelerde, ahşap teknolojileri, elektronik atölyeleri, robotik ve kodlama, 3D modelleme, veli eğitim ve etkinlikleri, bilimsel deneyler, astronomi ve uzay, sanat atölyeleri gibi alanlarda etkinlikler, gösteri deneyleri ve uygulamalı çalışmalar yapılacak. Yozgat il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Öğrenci ve velilerimizin bahsedilen atölyeleri tanıması, ilgi alanlarına yönelik atölyelere başvuru yapması için www.bozokbilimsenligi.com web sitesine giriş sağlamalarını istiyoruz. Bilim Şenliğinin oluşmasında büyük gayret gösteren Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi yönetici ve öğretmenlerini tebrik eder, emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ dedi.
Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK bilim fuarının açılışına da katıldı. Yazıcı, katılımcılarla beraber projeleri tek tek inceledi, öğrencilerle sohbet ederek, her projenin yapılış aşamaları ve hangi amaca hizmet ettiği konusunda bilgiler aldı.

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