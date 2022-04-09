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Şenlik havasında defile

Yozgat’ta Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda İngilizceyi sevdirmek için ‘İngilizce çantamı tasarlıyorum’ etkinliği yapıldı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:15
Şenlik havasında defile

İngilizce Öğretmeni Şifanur Şeyma Koçak önderliğinde İngilizce dersini sevdirmek ve farklı etkinliklere yaparak çocukların eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ‘İngilizce Çantamı Tasarlıyorum’ etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda okul bahçesinde yapılan etkinlikte öğrencilerin tasarladıkları çantalar görücüye çıktı. Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikte çantalar defile ile jürinin beğenisine sunulurken, defile sonrasında jüri üyelerinin en çok beğendiği 3 çanta ödüle layık görülürken, defile sonrasında çanta hazırlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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