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Şenlik düzenlendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 45 okulun katılımı ile Halkoyunları Şenliği düzenlendi.

07 Haziran 2022 Salı 00:22
Şenlik düzenlendi

Sorgun Şakir Efendi Meydanı’nda düzenlenen şenliğe, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte birçok değişik yörenin halkoyunlarının yer aldığı belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, güzel bir organizasyon olduğunu dile getirdi.
Halkoyunu şenliklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Öcal “Ülkemiz folklorunun tanınması açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz bizim düğünlerimiz, eğlencelerimiz halaysız ve oyunsuz olmaz. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerekli. Bunu da ancak böyle etkinliklerle gerçekleştirebiliriz. Bu düzenlediğimiz Halkoyunları Şenliğine katılan herkese teşekkür ederim” dedi. Öcal bu yıl ilki düzenlenen Halkoyunları Şenliğinin aceleye geldiğini, bazı okulların yeterince hazırlık yapamadığını ifade ederek, bazı aksamaların yaşanabileceğini, bunun için de şimdiden özür dilediğini sözlerine ekledi.
İHA
 

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Şenlik Düzenlendi
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