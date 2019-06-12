Şenliğe damga vurdular

Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, üzerlerine giydikleri Türk Bayraklı tişörtlerle sahne aldı. Müzik Öğretmeni Duygu Bilir gözetiminde, işaret diliyle önce İstiklal Marşımızı seslendiren öğrenciler, daha sonra da İzmir Marşını okudu, ardından da Türkiyem adlı şarkıyı seslendirdi. Büyük beğeni toplayan öğrenciler alkışlandı. Müzik Öğretmeni Duygu Bilir, işaret dili eğitimlerini farkındalık yaratmak, duyma ve konuşma engeli bulunan insanlarla öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamak üzere verdiklerini söyledi. Duygu Bilir, şenlikte sahne alan öğrencilerin İstiklal Marşımız ile birlikte İzmir Marşı ve Türkiyem adlı parçayı bir ders saati süresi içerisinde öğrendiklerini, işaret dilini öğrenmenin zor olmadığının da altını çizdi.