Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92826
ALTIN
247.342
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3758
EURO
6.5894

Şenliğe damga vurdular

YOZGAT Osmanpaşa Orta Okulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Bilim Şenliği’ etkinliğine damga vurdu.

Şenliğe damga vurdular

YOZGAT Osmanpaşa Orta Okulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Bilim Şenliği’ etkinliğine damga vurdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
31 Okunma
Şenliğe damga vurdular

Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, üzerlerine giydikleri Türk Bayraklı tişörtlerle sahne aldı. Müzik Öğretmeni Duygu Bilir gözetiminde, işaret diliyle önce İstiklal Marşımızı seslendiren öğrenciler, daha sonra da İzmir Marşını okudu, ardından da Türkiyem adlı şarkıyı seslendirdi. Büyük beğeni toplayan öğrenciler alkışlandı. Müzik Öğretmeni Duygu Bilir, işaret dili eğitimlerini farkındalık yaratmak, duyma ve konuşma engeli bulunan insanlarla öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamak üzere verdiklerini söyledi. Duygu Bilir, şenlikte sahne alan öğrencilerin İstiklal Marşımız ile birlikte İzmir Marşı ve Türkiyem adlı parçayı bir ders saati süresi içerisinde öğrendiklerini, işaret dilini öğrenmenin zor olmadığının da altını çizdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bilim Çalıştayı
Bilim Çalıştayı
Matematikte yeni teknikler
Matematikte yeni teknikler
Yazılım ve otomasyon kullandılar
Yazılım ve otomasyon kullandılar
Bilim Şenliğinde maharetler sergileniyor
Bilim Şenliğinde maharetler sergileniyor
Bilim Şenliği başlıyor
Bilim Şenliği başlıyor
Tebrik Ziyaretleri
Tebrik Ziyaretleri
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim