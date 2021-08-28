Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1458.23
ALTIN
488.01
DOLAR
8.3519
STERLİN
11.5130
EURO
9.8776

Sene başı toplantısı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, eğitim öğretim dönemi öncesinde gerçekleştirilen toplantıda alınan önlemler masaya yatırıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:18
Sene başı toplantısı

Toplantıya Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlık etti. Toplantıda, eğitim öğretim yılının 6 Eylül itibariyle başlayacak olması nedeniyle okullarda eğitim hazırlıkları ve salgın tedbirleri gözden geçirildi. Tüm eğitim kurumlarında alınacak tedbirlerle eğitim faaliyetlerinin ilçede sorunsuz gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda uyulacak salgın tedbirleri gözden geçirildi. Okulların eğitim öğretime hazır olmasında emeği geçen idari ve personellerine teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sene Başı Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalarını sundular
Çalışmalarını sundular
Eğitimde yeni dönem
Eğitimde yeni dönem
Projelere KOP desteği
Projelere KOP desteği
Hazırlık süreci değerlendirildi
Hazırlık süreci değerlendirildi
Okullarda salgın önlemi
Okullarda salgın önlemi
Okullar eğitime hazırlanıyor
Okullar eğitime hazırlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim