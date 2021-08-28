Sene başı toplantısı

Toplantıya Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlık etti. Toplantıda, eğitim öğretim yılının 6 Eylül itibariyle başlayacak olması nedeniyle okullarda eğitim hazırlıkları ve salgın tedbirleri gözden geçirildi. Tüm eğitim kurumlarında alınacak tedbirlerle eğitim faaliyetlerinin ilçede sorunsuz gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda uyulacak salgın tedbirleri gözden geçirildi. Okulların eğitim öğretime hazır olmasında emeği geçen idari ve personellerine teşekkür edildi.