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-Sendikalardan tepki

YOZGAT’ta Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sendikası, İzmir’de öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen öğretmeni anarak, yaşanan olayı kınayıp, protesto etti.

-Sendikalardan tepki

YOZGAT’ta Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sendikası, İzmir’de öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen öğretmeni anarak, yaşanan olayı kınayıp, protesto etti.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Sendikalardan tepki

Öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına eğitim sendikaları tepki göstererek, hükümet ve bakanlığa çağrıda bulundu. Yozgat’ta ilk tepkiyi Türk Eğitim Sen verdi. Sendika Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Yozgat Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin de dinlediği açıklamada öğretmenlerin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakalarının eğitim hayatının en önemli problemi haline geldiğini söyledi. Mahmut Kabayel, öğretmene uygulanan şiddet olayları vuku bulduğunda, sorumluluk makamlarını işgal edenlerin kınama mesajlarını olumlu bulduklarını, bunun yanı sıra yetki sahiplerinin kınamayla yetinmesini zafiyet olarak gördüklerinin ve kendilerinden daha somut adım beklediklerini vurguladı. Türk Eğitim Sen Başkanı Kabayel, şiddet konusunda gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmadığı takdirde Türk Eğitim Sen olarak şiddet vakalarının sorumlularını, gerekli tedbirleri almayan makamlar olarak göreceklerini ifade etti.
TEDBİRLER ALINSIN
Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli de, sendika binasında üyelerle birlikte şiddet olaylarını kınayarak, yetkililerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti. Şerefli, ilgililerin bir an önce caydırıcı ve önleyici tedbirler alması gerektiğini, terör saldırıları sonucu şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenlerin acı ve hüzünlü hatıralarının halen yürekleri dağladığını hatırlattı. Bu tür saldırıların eğitim camiasını tedirgin ettiğini kaydeden Şerefli, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklediklerini, yetkililerin bir an önce caydırıcı tedbirler alması gerektiğine dikkat çekerek, açıklamasını sonlandırdı.

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