Sendikal ziyaret!

Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ile bir araya geldi. Bozok Üniversitesi çalışanlarının taleplerini bizzat Rektör Karacabey’e ileten Şerefli, Bozok Üniversitesinin şehrimiz ve Yozgat eğitimi için gözbebeği niteliğinde olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Bozok Üniversitesi çalışanları ile ilgili talepleri iletmek üzere Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti.

SENDİKALILARIN DURUMU MASAYA YATIRILDI

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Şerefli, ‘Bozok Üniversitesi'nde yetkili sendikayız. Yetkili sendika olarak Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarına sendika olarak çalışanları temsilen katılıyor ve çalışanların taleplerini isteklerimizi dile getirerek tavsiye niteliğinde yazılı metin altına aldırıyoruz. Bu taleplerimizin takibi ve yeni taleplerimizi iletmek üzere Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’i ziyarette ettik. Ziyarette Kurum İdari Kurulunda da belirttiğimiz kurum içi görevde yükselme sınavının gerçekleştirilmesi, unvan değişikliği sınavının alanının genişletilerek tekrar yapılması, çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yaşanan servis sorunlarının giderilmesi talebimizi yeniledik.

Konuları samimiyetle dinleyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Salih Karacabey talepleri inceleyerek Üniversite Şartları dâhilinde yardımcı olacağını söyledi’ dedi.