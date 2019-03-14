Sendikacılar buluştu

Sendika Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte toplantıya TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Milletvekili Yusuf Başer de katılarak, birer konuşma yaptı. Ser Otel’de gerçekleşen genişletilmiş il divan kurulu toplantısında, toplu sözleşme sistemindeki çarpıklığa değinildi, işçilerin, toplu sözleşmeden oluşan kazanımları alabilmek için bir yevmiye ödediği, Memur sendikacılığında ise çarpık bir sistemin olduğuna vurgu yapıldı. Emek mücadelesinin temel parametresinin dayanışma aidatı olduğunun altı çizildi.