Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102197
ALTIN
229.846
DOLAR
5.4704
STERLİN
7.2747
EURO
6.1839

Sendikacılar buluştu

YOZGAT, Memur-Sen tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Sendikacılar buluştu

YOZGAT, Memur-Sen tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
12 Okunma
Sendikacılar buluştu

Sendika Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte toplantıya TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Milletvekili Yusuf Başer de katılarak, birer konuşma yaptı. Ser Otel’de gerçekleşen genişletilmiş il divan kurulu toplantısında, toplu sözleşme sistemindeki çarpıklığa değinildi, işçilerin, toplu sözleşmeden oluşan kazanımları alabilmek için bir yevmiye ödediği, Memur sendikacılığında ise çarpık bir sistemin olduğuna vurgu yapıldı. Emek mücadelesinin temel parametresinin dayanışma aidatı olduğunun altı çizildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sınav Stresi anlatıldı
Sınav Stresi anlatıldı
Öğrencilerden hastane ziyareti
Öğrencilerden hastane ziyareti
MiLLi MARŞ COŞKUSU
MiLLi MARŞ COŞKUSU
Sorgun’un gençleri var
Sorgun’un gençleri var
Yozgat’ın yeni eğitim elçisi
Yozgat’ın yeni eğitim elçisi
Değerlerimiz konuşuldu
Değerlerimiz konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim