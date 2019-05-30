Sendika unutmadı

Ramazan ayı münasebetiyle Eğitim Bir Sendikası Yozgat Şubesi Arakan kamplarındaki iftar organizasyonunda 3 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, her zaman mazlum ve mağdur coğrafyaların yanında yer aldıklarını, Ramazanda da Arakanlı kardeşlerini unutmadıklarını belirtti.

Şerefli, “Merkez ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte başlattığımız bir kampanyaya il genelinde ciddi bir katılım sağlanmış ve 3 bin kişilik iftar organizasyonumuz bölgede bulunan Yozgat İnfak Derneği aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu sofrada katkısı olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.