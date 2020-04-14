Seminerlere uzaktan devam

Denizli İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Webinar ve Uzaktan Eğitim Programı’ kapsamında, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, verdiği ikinci seminerinde, ‘Sürekli Eğitim ve Proje Tabanlı Yaşamak’ konularını ele aldı. Böyükata, katılan 40 öğretmen ile toplumsal dönüşüm, buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, rekabetçi ortamın ve hızlı gelişimin doğurduğu iyi eğitilmiş insana olan ihtiyaç, bilgi ve araştırma tabanlı girişimcilik, proje tabanlı çalışmanın gerekliliğini anlattı, ilgili konular tartışıldı. Böyükata, katılımcıların proje yapmayı hep bir maddi kazanç olarak görme algısını yıkıp, hayatı projelendirmek, çocuklara hayat becerileri, entellektüel bakış açısı kazandırmak gerektiği ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın bu yönüyle de önemli konulara değindiği vurgulandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Emel Alpinanç’ın moderatörlüğünde yürütülen buluşmaya Şube Müdürü Süleyman Ekici de katılarak kısa değerlendirmelerde bulundu ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.