Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96399
ALTIN
372.981
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.4760
EURO
7.4136

Seminerlere uzaktan devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata uzaktan eğitim yolu ile öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerlere devam ediyor.

14 Nisan 2020 Salı 00:05
3 Okunma
Seminerlere uzaktan devam

Denizli İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Webinar ve Uzaktan Eğitim Programı’ kapsamında, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, verdiği ikinci seminerinde, ‘Sürekli Eğitim ve Proje Tabanlı Yaşamak’ konularını ele aldı. Böyükata, katılan 40 öğretmen ile toplumsal dönüşüm, buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, rekabetçi ortamın ve hızlı gelişimin doğurduğu iyi eğitilmiş insana olan ihtiyaç, bilgi ve araştırma tabanlı girişimcilik, proje tabanlı çalışmanın gerekliliğini anlattı, ilgili konular tartışıldı. Böyükata, katılımcıların proje yapmayı hep bir maddi kazanç olarak görme algısını yıkıp, hayatı projelendirmek, çocuklara hayat becerileri, entellektüel bakış açısı kazandırmak gerektiği ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın bu yönüyle de önemli konulara değindiği vurgulandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Emel Alpinanç’ın moderatörlüğünde yürütülen buluşmaya Şube Müdürü Süleyman Ekici de katılarak kısa değerlendirmelerde bulundu ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Seminerlere Uzaktan Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde eğitime yakın takip
Evde eğitime yakın takip
Eğitimciler görevde
Eğitimciler görevde
Öğrencilere kura ile kitap
Öğrencilere kura ile kitap
Öğrenciler için dergi
Öğrenciler için dergi
Eğitime evde devam
Eğitime evde devam
Oktay bilgi aldı
Oktay bilgi aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim