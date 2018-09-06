SEMiNERLERE DEVAM

Yazıcı, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde Okul Müdürlüğüne yeni atanan Tekin Koyuncu’ya ve Yozgat Lisesi Okul Müdürlüğüne atanan Mustafa Telli’ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yazıcı, öğretmenlerle gerçekleştirdiği sohbette, öğrenci koçluğu, yapılandırmacı eğitim, okuma yazma seferberliği, akademik başarı, strateji belgesi hedefleri, veli eğitimi ve öğrencileri mutlu etmenin yöntemleri konularına değindi, öğretmenler ile fikir alış verişinde bulundu. Yazıcı, ‘’Tanıyamadığımız hiçbir şeyi tanımlayamayız, tanımlayamadığımız hiçbir şeyi de çözümleyemeyiz. Öncelikle öğrenci, veli ve okul çevresini iyi tanımamız, tanıdıktan sonra da doğru eğitim yöntemlerini belirleyip, bu doğrultuda eğitim vermeliyiz’’ dedi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilere öncelikle onların zaten varlığıyla değerli olduğunu benimsetilmesi, bunu velilere de anlatılması gerektiğine dikkat çekti.

