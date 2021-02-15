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Seminerlere devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, seminer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:13
Seminerlere devam

Böyükata, Yozgat’ta ‘Okul Kapasitesini Artırmada Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi’ başlıklı, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfıüyelerine yönelik de ‘Proje Yönetimi’ başlıklı seminerler verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilime yön veren ve başarılı çalışmalar ortaya koyan bilim insanlarının kariyer hayatında, elbette kişilerin potansiyellerinin açığa çıkartılması olduğu gibi eğitim aldıkları kurumların kapasitesinin de rolü olduğunu hatırlattı. Öğrencilerin özgüvenini yükseltmek ve her öğrenciyi proje yapmaya teşvik etmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimi, özellikle temel bilimleri yaymak ve toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK Destek Programlarına Yönelik Proje Hazırlama ve Yönetim Stratejileri’ başlığı etrafında bilgi ve önerilerini paylaştı. Akademisyen, öğrenci, teknokrat ve sektörden katılımcıların yer aldığı 30 kişi bilgi ve deneyimlerini etkileşimli bir ortamda paylaşma imkânı buldu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projelerinde arzulanan şeyin bilimde, teknolojide, eğitimde veya toplumda ihtiyaç duyulan, mevcut bilgilerin veya uygulamaların ötesinde ortaya çıkacak gelişim ve katkı olduğunu belirterek rutinin dışında bir ilerleme sağlayacak özgün değeri yüksek yenilikler amaçlanması gerektiğini ifade etti. TÜBİTAK – 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvuru üzerinden de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelerde kalite unsurlarında bahsederek, proje başvuru süreçlerinde gözlenen olası hatalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılarında katkı verdiği seminerde ortaya konulan sorular cevaplandırıldı.

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