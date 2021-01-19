Seminerler hız kesmiyor

Böyükata ‘Proje Seven Öğrenciler için TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu başlık etrafında sohbet havasında bir sunum yaptı. Toplantıya yaklaşık 90 kişi katıldı. Böyükata, proje döngüsü yönetimine ilişkin genel bilgiler verdi ve TÜBİTAK programlarına yönelik olarak, öğrencileri teşvik edici olumlu telkinlerde bulundu. Öğrencilerin sorularına da cevaplar veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere bilime meraklarını canlı tutacak şekilde erken yaşlarda bilim okuryazarlığı yönlerini geliştirmek için yapılacak proje faaliyetlerinin önemini ortaya koydu. Buluş, icat ve keşif gibi kavramları da anlaşılır biçimde açıkladı. Böyükata, öğrencilerin, uzay, robotlar, mikroplar, STEM, deprem, hibrit sistem arabalar, suyun etkin kullanımı, çevre ve hayvanların korunması gibi konulardaki paylaştıkları hayallerinden hareketle nasıl proje fikri geliştirebilecekleri yönünde önerilerde de bulundu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin proje yarışmalarında heyecan duymalarının doğal olduğuna değindiği buluşmada, bunun olumsuz bir şey olmadığını ve yarışmalarda derece elde edememenin bir başarısızlık olmadığını belirterek, her aşamanın yeni bir şeyler öğrettiğini vurgulayarak, bunların çok değerli kazanımlar olduğunu söyledi. •Seyfettin Sağlam•