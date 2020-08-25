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SEMiNERLER BAŞLADI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim öğretim yılı öncesinde seminere alınan öğretmenleri ziyaret edip, seminer çalışmalarına katıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 00:37
SEMiNERLER BAŞLADI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 28 Ağustos tarihlerine kadar öğretmenlere yönelik, okullarda başlatılan yüz yüze seminer çalışmalarına katıldı. Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulunu ziyaret eden Yazıcı, Okul Müdürü Vedat Demirel eşliğinde öğretmenlerle bir araya geldi, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasını öğretmenlerle birlikte izledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Saygıdeğer öğretmenlerimiz, tekrar yuvanıza kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Tüm süreçleri esenlik içeresinde hep birlikte yönettik ve bu salgın sürecini de birlikte yüksek bir duyarlılıkla yöneteceğiz'' dedi. Yazıcı, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yazıcı, okullarda salgın ile ilgili alınan tedbirleri de inceledi. 

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SEMiNERLER BAŞLADI
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