Seminerin adresi Yenifakılı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından, Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik olarak verilen ‘Bilim Fuarları Türünde Proje Hazırlama Stratejileri’ konulu seminer verdi. Seminere, ilçe dışından ve farklı şehirlerden de katılımlar oldu. Internet üzerinden video seminer yoluyla düzenlenen toplantıya, proje konularına ilgi duyan ve proje yapma hazırlığında olan 65 civarında katılımcı öğretmenden gelen sorular da cevaplandırıldı. Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkmaz’ın selamlama konuşmasıyla başlayan ve Yenifakılı-Fehimli Ortaokulu Müdürü Birsu Karaer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminer yaklaşık üç saat sürdü. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine değindi ve TÜBİTAK’ın destek programları hakkında da bilgiler verdi. Özellikle TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarları Destek Programı için proje sunma hazırlığı yapanlara yönelik pratik bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu türden projeler için güncel kriterler ve süreç bilgilerinin iyi takip edilmesinin önemini vurguladı.Böyükata, başvuruda sunulan alt projelerin araştırma, inceleme ve tasarım niteliği taşıması gerektiğini hatırlatılarak, bunların dağılımında denge gözetilmesini istedi. Prof. Dr. Böyükata, TÜBİTAK 4006 türü projelerde öğrenci merkezli olmak gerektiğinin altını çizerek, eğitim öğretim müfredatından hareketle, “Öğrenci yetkinliklerini destekleyecek yönde ilgi çeken konuların etkileşimli uygulamalar ile öğrenci grupları tarafından yapılması önemsenmelidir. Öğrencilerin araştırma süreçlerini kavraması yerinde olacaktır. Proje faaliyetlerinin öğrenci becerilerini desteklemesi yeğlenmelidir” dedi.

TEŞVİK EDİYOR

Seminere ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde katılımcılardan bazıları, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın eğitim seminerlerine daha önce katıldıklarını, yüz yüze aldıkları eğitimin çok faydasını gördüklerini, hatta benzer şekilde eğitim verdiklerini, motivasyonlarının arttığını, üst üste 5 yıl bilim fuarı yaptıklarını söyledi. Katılımcılar bu seminerle bilgilerinin tazelendiğini belirterek, hiç proje yapmamış olanlar için daha da faydalı olduğunu ifade etti. Başka bir katılımcı ise proje konusunda yeni olanlar bakımından, projenin ne olduğu, proje fikrinin nasıl oluşturulduğu, proje döngüsü yönetimi, TÜBİTAK destek programlarının neler olduğu konularında bilgiler verilmesinin çok yerinde olduğu ve katılımcıların kafasında proje yazacak bilginin oluşmuş olacağı değerlendirdi.

SORULAR YANITLANDI

Proje hazırlamada dikkat etmeleri gereken konular hususunda çok yerinde bir seminer olduğu, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın dinleyicilere soru sormasının, sohbet etmesinin, şakalar yapmasının toplantıyı keyifle takip etmeye vesile olduğu da belirtildi. Yine başka bir öğretmen, konunun çok güzel anlatıldığını, ilkokulda proje oluşturulacak olsa aşamalarından alt proje alanlarına kadar detaylı bilgileri öğrenme fırsatı doğduğunu ve kendisi için çok faydalı olduğunu ifade etti. Etkin anlatımı ve alan hakimiyeti ile rahat iletişimini dikkat çekici buldukları Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, fedakârca zaman ayırıp, bilgilerini paylaşmasından dolayı teşekkür ettiler.