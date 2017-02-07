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Selçuklu gölgesinde eğitim

07 Şubat 2017 Salı 05:49
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Yozgat’ta Selçuklu döneminin mimari özelliklerini yansıtarak inşa edilen ve “Yozgat Lisesi’nin kardeşi” yakıştırmasının yapıldığı yeni Celal Atik Ortaokulu binasında dün itibariyle eğitim-öğretime başlandı.

Selçuklu gölgesinde eğitim
Öğrenciler Selçuklu mimarisiyle inşa edilen modern okullarında dün itibariyle ders başı yaptı.
Yozgat Lisesi’nde uygulanan  çevre düzenleme projesi kapsamında eski binası yıkılan Celal Atik Ortaokulu’nun yerine Selçuklu döneminin mimarisini yansıtan yeni bir okul inşa edildi.
Celal Atik Ortaokulu, yeni binasında dün itibariyle eğitim-öğretime başladı.
Yeni okulu beğenen öğrenci velileri ise okula tekrardan eski isminin verilmesini talep ettiler.
Yaklaşık 900 öğrenciyle birlikte eğitim öğretime başlayan Celal Atik Ortaokulu’nun tarihinin daha eskilere dayandığı kaydedilirken, Yozgat’ta bir kuşağın okulun ismini Merkez Ortaokulu olarak bildiği vurgulandı.

“İSMİ DEĞİŞSİN”

Yozgat’ta 1966-1967 eğitim öğretim yılında Yozgat Lisesi’nden ayrılan müstakil eğitim vermeye başlayan okul, Merkez Ortaokulu olarak isim değişikliğine gitti. 1986-1987 yılında her kata ilave yapılarak 16 dersliğe çıkarılan okul daha sonra 1997 yılında Celal Atik İlköğretim Okulu, 2000 yılında da Celal Atik Pansiyonlu İlköğretim Okulu’na dönüştü. Öğrenci velileri ve vatandaşlar okulun tekrar Merkez Ortaokulu’na dönüştürülmesini istediler. Vatandaşlar, Merkez Ortaokulu’nun Yozgat Lisesi kadar eski tarihe sahip olduğunun altını çizdi. Vatandaşlar, Yozgat Lisesi’nin 1895 yılında 2. Abdulhamid döneminde yapıldığına vurgu yaparak, Merkez Ortaokulu’nun da asırlık bir tarihe sahip olduğunu ifade ettiler. Yozgat tarihini eski binaların anlattığını kaydeden vatandaşlar, son dönemlerde yapılan isim değişiklikleriyle kentin tarihinin yok edildiğini vurguladılar. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, “Celal Atik Ortaokulu isminin tekrar Merkez Ortaokulu olarak değiştirilmesi gerekir. Yozgat Lisesi kadar Merkez Ortaokulu’da kentin geçmişini yansıtmaktadır” dediler.

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