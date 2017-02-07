Selçuklu gölgesinde eğitim

Öğrenciler Selçuklu mimarisiyle inşa edilen modern okullarında dün itibariyle ders başı yaptı.

Yozgat Lisesi’nde uygulanan çevre düzenleme projesi kapsamında eski binası yıkılan Celal Atik Ortaokulu’nun yerine Selçuklu döneminin mimarisini yansıtan yeni bir okul inşa edildi.

Celal Atik Ortaokulu, yeni binasında dün itibariyle eğitim-öğretime başladı.

Yeni okulu beğenen öğrenci velileri ise okula tekrardan eski isminin verilmesini talep ettiler.

Yaklaşık 900 öğrenciyle birlikte eğitim öğretime başlayan Celal Atik Ortaokulu’nun tarihinin daha eskilere dayandığı kaydedilirken, Yozgat’ta bir kuşağın okulun ismini Merkez Ortaokulu olarak bildiği vurgulandı.



“İSMİ DEĞİŞSİN”



