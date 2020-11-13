Selçuk, öğretmenlerle görüştü

Dijital ortamda gerçekleşen buluşmaya 280 öğretmen katıldı. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Hayri İnal Konağında düzenledikleri mini konser ile başlayan programda Bakan Selçuk, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlere verdiği destek ve önemi vurguladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, eğitim hakkında Selçuk’a bilgi sundu. Öğretmenlerin taleplerini, önerilerini, paylaşmaları ve salgınla mücadele sürecinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.