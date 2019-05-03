Şehrin 50 yıl sonrası düşünülmeli

Böyükata, Yozgat özelinde bakıldığında, bölgede tarım, hayvancılık, arkeoloji, yer altı zenginlikleri, termal, doğa ve ilgili potansiyellerin bilimsel anlayış ve metodoloji ile ele alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Böyükata, ‘’Ankara - Sivas güzergahında planlanan hızlı tren hattı üzerinde bulunan Yozgat, mevcut kara yolu yanı sıra öngörülen hava alanı yapımı ile alternatif ulaşım imkanlarına da kavuşacaktır. Yozgat ve yöresi hızlı gelişim potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda uzun vadeli bakış açısı ve kalıcı çözüm arayışının Yozgat Bozok Üniversitesi içerisinde öncelikli politikaya dönüştürülmesi gerekir’’ dedi. Böyükata, Yozgat il merkezinde ve ilçelerde gönüllü olarak düzenledikleri eğitim etkinliklerinin, toplumsal hizmetlere dönük seminer, konferans ve diğer bazı çalışmalarım sonucunda, üzerinde yoğunlaşılması gereken, incelemeye değer, gelişime açık imkanların olduğunu gözlemlediğinin altını çizdi. Böyükata, ‘’Yozgat ve yöresinde yerele özgü varlık ve potansiyellerin akademik yaklaşımla analizini yapmak, güçlü sektör ve alanlara dönük kümelenme farkındalığını, bilincini artırarak, kümelenme altyapısını oluşturmak mümkün olacaktır. İçeriden ve dışarıdan akademik birikimin bölgeye aktarılması gerekir. Yozgat Bozok Üniversitesi kurumsal kapasitesini bu yönde mutlaka değerlendirmelidir’’ diye konuştu.

