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Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Onur Bektaş, Şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Onur Bektaş, Şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:07
17 Okunma
Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

Kaymakam Bektaş, kurum amirleri ile birlikte Kıbrıs Gazisi Cengiz Duruçay ile Kore Gazileri Ali Erciyas ve Abudullah Bütün’ü evlerinde ziyaret edip, sohbet etti. Kaymakam Bektaş, daha sonra Şehit Halim Altay ve Şehit Yıldırım Yılmaz ile Büyükkışla Köyünde ikamet eden Şehit Ramis Şahin’in aile fertlerini ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında  şehitlerimizin ruhlarına Kur 'an-ı Kerim okundu.

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Şehit Yakınları Ve Gaziler Unutulmadı
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