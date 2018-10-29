Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

Kaymakam Bektaş, kurum amirleri ile birlikte Kıbrıs Gazisi Cengiz Duruçay ile Kore Gazileri Ali Erciyas ve Abudullah Bütün’ü evlerinde ziyaret edip, sohbet etti. Kaymakam Bektaş, daha sonra Şehit Halim Altay ve Şehit Yıldırım Yılmaz ile Büyükkışla Köyünde ikamet eden Şehit Ramis Şahin’in aile fertlerini ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında şehitlerimizin ruhlarına Kur 'an-ı Kerim okundu.