Şehidin ismi okula verildi

Kadışhri İlkokulu’na Şehit Bünyamin Duymaz’ın ismi verildi. ‘Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu’ tabelası hazırlattırılıp, okula asıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğiti Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Şehitlerimiz ölü değil, Allah katında ve gönlümüzde yaşıyor. Bizler de geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin, şehitlerimizi her an hatırlayabilmesi için Şehit Bünyamin Duymaz kardeşimizin ismini Kadışehri İlkokulu’na vermiştik. Şehidimizin isminin yazılı olduğu tabelamızı okulumuza astık. Tüm Şehitlerimizin mekanları cennet, dereceleri âli ve ruhları şâd olsun’’ dedi.