Şehidin adı okulda yaşayacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Yerköy ilçemizde yapımına başlanan 24 derslikli Namık Kemal İlkokulu’nun ismi Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu olarak değiştirildi. Okul, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hizmet vermeye başlayacaktır. Okulumuz binasının inşaatına geçen yıl başlandı. 5 milyon 113 bin lira sözleşme bedeli karşılığında yükleniciye ihale edildi. Eylül ayının ortalarında ise yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan okulumuz binası geçici kabul aşamasına gelmiş olup, abonelik işlemlerinin bitimine müteakip hizmete açılacaktır’’ dedi.