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Şehidin adı okulda yaşayacak

YERKÖY ilçesinde yıktırılan yeniden inşa ettirilen Namık Kemal İlkokulu’nun ismi ‘Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu’ olarak değiştirildi

Şehidin adı okulda yaşayacak

YERKÖY ilçesinde yıktırılan yeniden inşa ettirilen Namık Kemal İlkokulu’nun ismi ‘Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu’ olarak değiştirildi

24 Haziran 2018 Pazar 23:46
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Şehidin adı okulda yaşayacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Yerköy ilçemizde yapımına başlanan 24 derslikli Namık Kemal İlkokulu’nun ismi Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu olarak değiştirildi. Okul, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hizmet vermeye başlayacaktır. Okulumuz binasının inşaatına geçen yıl başlandı. 5 milyon 113 bin lira sözleşme bedeli karşılığında yükleniciye ihale edildi. Eylül ayının ortalarında ise yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan okulumuz binası geçici kabul aşamasına gelmiş olup, abonelik işlemlerinin bitimine müteakip hizmete açılacaktır’’ dedi.

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