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Şehidin adı okulda yaşatılacak

YERKÖY ilçesinde 80. Yıl İmam Hatip Ortaokulu’nun isimi ‘Şehit Muammer Nacakoğlu’ olarak değiştirildi.

Şehidin adı okulda yaşatılacak

YERKÖY ilçesinde 80. Yıl İmam Hatip Ortaokulu’nun isimi ‘Şehit Muammer Nacakoğlu’ olarak değiştirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Şehidin adı okulda yaşatılacak

Geçen yıl İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı saldırı da şehit düşen Muammer Nacakoğlu’nin isminin verildiği okulda tören düzenlendi. Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın Eşi Dilek Yurtnaç, Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun’un Eşi, Meftun Dursun, Şehit Muammer Nacakoğlunun ailesi de katıldı. Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Seher Gökçe, "Şehidimizin ismi bu okulda yaşayacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken değerli ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan sabır diliyorum" dedi.
Gökçe, okula ismi verilen Şehit Muammer Nacakoğlu anısına saygı köşesi oluşturulduğunu da sözlerine ekledi. •ORHAN EKİNCİ•
 

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