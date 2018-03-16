Şehidin adı okula verildi

Tunceli’nin Pülümür İlçesi kırsalında yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehadet şerbetini içen Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın'ın isminin İmam Hatip Ortaokulu'na verildi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen törene; Kaymakam Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Beyaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Müftüsü Mehmet Güler olmak üzere, şehidin ailesi, STK ve siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören tüm şehitler adına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı.

Şehidimiz Lokman Dargın'ın özgeçmişinin anlatıldığı konuşma esnasında gözyaşları sel oldu. Kur´an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Öğrenciler tarafından Lokman Dargın adına yazılmış şiirlerin okunmasına müteakip Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu konuşma yaptı.

Kaymakam Sinanoğlu “Şehitlik çok kutsal bir mertebedir. Bizler özellikle Belediye Başkanımız Hamdi Erdal ve ileri gelenlerimizle bir toplantı yaparak değerlendirdik. Bu okulda okuyan çocuklarımız Lokman Dargın kimdir? Neden şehit olmuştur ve diğer şehitlerimizin neden şehit olduklarını, manevi değerlerimizi öğrenmeleri açısından önemlidir. Bir bakıma çocuklarımızın milli şuurlarının gelişmesi içinde böyle bir girişimde bulunduk. Özellikle Şehit Osman Lokman Dargın´ın annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Allah´tan Şehidimize Rahmet, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

Kaymakam Davut Sinanoğlu'nun konuşmasına müteakip Boğazlıyan İmam Hatip Orta Okul tabelası Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi.