Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1394
ALTIN
441.989
DOLAR
7.9358
STERLİN
10.9235
EURO
9.3379

Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

Yozgat Atatürk İlkokulu’nda oluşturulan Şehit Salih Ekici Kütüphanesi’nin açılışı Vali Ziya Polat ve şehit ailesinin katılımıyla yapıldı.

26 Mart 2021 Cuma 00:28
Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

YOZGAT’ta şehit Jandarma Komando Er Salih Ekici’nin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak. 1997 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Komando Er Salih Ekici adına Yozgat Atatürk İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışı, Vali Ziya Polat ve şehit yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Okulun en üst katında öğrencilerin kullanımına açılan Şehit Salih Ekinci Kütüphanesinin açılışında, Vali Polat ve şehidin yakınlarıyla birlikte Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulla bulunan çocuklar da hazır bulundu. Yozgat Vali Ziya Polat, şehitlerin adını yaşatma, onlardan alınan güç ve ilhamın gelecek nesillere onları iyi anlatmak adına en güzel yerler olan kütüphaneleri hazırladıklarını söyledi.  ‘’Yavrularımızın da aynı iman ve inanç ile bu devlet için, bu millet için, bayrak için, ezan için şehadet şerbeti içmeye, aynı şevk ve inanç ile yürüyeceklerine inanıyorum’’ diyen Vali Polat, ‘’Biz devletine, milletine bağlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Onun için çocuklarımızın okuması lazım, okumaları için de uygun ortamlar oluşturulması lazım. emek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Şehit Salih Ekici’nin kardeşi Oğuz Ekici ise, kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehit Salih Ekici’nin kardeşi Oğuz Ekici’ye Türk Bayrağı hediye etti. Kütüphanenin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşa da plaket verdi. Vali Polat, Şehit Kütüphanesi açılışına katılanlar ile birlikte 10 dakika kitap okudu, törene katılan çocuklara satranç takımı ve mangala hediye edildi. •İHSAN ÇELİKKAYA• 

Anahtar Kelimeler:
Şehidin Adı Kütüphanede Yaşayacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklara İngilizce eğitimi
Çocuklara İngilizce eğitimi
Pansiyon denetimi
Pansiyon denetimi
YARINA UMUTLA BAKIYORLAR
YARINA UMUTLA BAKIYORLAR
Sınav süreçleri değerlendirildi
Sınav süreçleri değerlendirildi
Proje tanıtımı yapıldı
Proje tanıtımı yapıldı
Pansiyonlara takip
Pansiyonlara takip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim