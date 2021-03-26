Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

YOZGAT’ta şehit Jandarma Komando Er Salih Ekici’nin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak. 1997 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Komando Er Salih Ekici adına Yozgat Atatürk İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışı, Vali Ziya Polat ve şehit yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Okulun en üst katında öğrencilerin kullanımına açılan Şehit Salih Ekinci Kütüphanesinin açılışında, Vali Polat ve şehidin yakınlarıyla birlikte Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulla bulunan çocuklar da hazır bulundu. Yozgat Vali Ziya Polat, şehitlerin adını yaşatma, onlardan alınan güç ve ilhamın gelecek nesillere onları iyi anlatmak adına en güzel yerler olan kütüphaneleri hazırladıklarını söyledi. ‘’Yavrularımızın da aynı iman ve inanç ile bu devlet için, bu millet için, bayrak için, ezan için şehadet şerbeti içmeye, aynı şevk ve inanç ile yürüyeceklerine inanıyorum’’ diyen Vali Polat, ‘’Biz devletine, milletine bağlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Onun için çocuklarımızın okuması lazım, okumaları için de uygun ortamlar oluşturulması lazım. emek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Şehit Salih Ekici’nin kardeşi Oğuz Ekici ise, kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehit Salih Ekici’nin kardeşi Oğuz Ekici’ye Türk Bayrağı hediye etti. Kütüphanenin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşa da plaket verdi. Vali Polat, Şehit Kütüphanesi açılışına katılanlar ile birlikte 10 dakika kitap okudu, törene katılan çocuklara satranç takımı ve mangala hediye edildi. •İHSAN ÇELİKKAYA•