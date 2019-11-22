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Sedef'ten kutlama

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sedef'ten kutlama

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

22 Kasım 2019 Cuma 10:37
Sedef'ten kutlama

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, öğretmenlerin yurdun dört bir yanında fedakarca görev yaptıklarını söyledi.
Milletvekili Sedef,
"Vatan evlatlarına okuyup yazmayı öğreten, insani, ahlaki ve vicdani duyguları, milli ve manevi düşünceleri aşılayan kutsal bir vazife yapan kıymetli öğretmenlerimiz; ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ ifadesindeki geleneğin temsilcileri olarak bizler, öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakârca görev yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz.
Siz kıymetli öğretmenlerimizin gayret ve emekleriyle, genç nesillerimizin tertemiz ve masum zihinlerini, iyilik ve güzellikle işleniyor. Ülkemiz için bilim adamları, sanatçılar, devlet adamları; doktorlar, hukukçular, mühendisler sizler sayesinde yetişiyor. Sizler bizim geleceğimizin, yarınlarımızın mimarlarısınız" dedi.
Tüm öğretmenlere şükranlarını sunduğunu söyleyen Sedef,
"24 Kasım Öğretmenler Gazi Mustafa Kemal’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehitler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.
Her şart ve koşul altında, kutsal vatanımızın her noktasında büyük fedakârlık gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip irfan ordusu yetiştirerek ülkemizi daima ileriye götürme gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimiz Yozgat olmak üzere ülkemizin bütün şehirlerine bilgi, azim ve sevgi taşıyan bütün öğretmenlerimize, bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.11.2019 10:56
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