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Seçmeli ders tepkisi

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, 4-11 arası tüm sınıflarda okuyan öğrencilerin alacağı derslerin 4-22 Ocak tarihleri arasında belirlenmesi gerektiğini hatırlattı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Seçmeli ders tepkisi

Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Sendikamızın ulaştığı MEB'in iç yazışmaları ise öğrencilere pozitif bilimlerle/sanatla/sporla/yabancı dillerle ilgili dersleri seçtirmeyip dini içerikli derslerin dayatılacağını ortaya koymuştur’’ dedi. Tuygun, gönderilen talimatta ‘Kuran'ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler’ derslerinin seçilmesi için ilçe müdürlerine büyük rol düştüğünün altı çizildiğini bildirdi. Tuygun, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de bu talimatı görev kabul edip, okul müdürlerine seçmeli derslerde nasıl dayatma yapacaklarına dair sunum hazırlamış olduğu da sendikamızın eline geçen belgelerden anlaşılmaktadır. Yani daha önceki senelerden de bildiğimiz, kamuoyuna ifşa ederek ve yargıya taşıyarak mücadele ettiğimiz bu yönetmeliğe aykırı uygulama için belli ki bu yıl daha çok uğraşılmaktadır. Talimatnamelerde bu 3 ders öğrencilere zorla dayatıldıktan sonra ilgili STK'ların da sürece katılmasının sağlanması gerektiğine dair not düşülmesi de, dernek/vakıf maskesi takmış tarikatların eğitime yine arka bahçeden sokulmaya çalışıldığının göstergesidir. Belli ki dayatılan 3 dersten başka dersleri almayı talep edecek çocuklarımıza yine ‘bu dersi verecek öğretmen yok’ yalanı, tozlu raflardan çıkarılıp hazırda bekletilmektedir. Bilinsin ki biz bu filmi daha önce izledik ve mücadelemizle vizyondan kaldırdık! Tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz!’’ diye konuştu.

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Seçmeli Ders Tepkisi
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