Seçim atmosferini yaşadılar

Okul öğrenci temsilcileri arasından yapılan seçimle sandık kurulu oluşturuldu. İlçe Öğrenci Meclisi Başkanlığına aday olanlara kendilerini tanıtmaları ve neden aday olduklarını, vaatlerini anlatmaları için çekilen kura sonucunda sırasıyla söz hakkı verdi. Adaylar kendilerine verilen süre içerisinde kendilerini tanıtarak, başkanlığı kazanmaları halinde yapacaklarını anlatarak oy istediler. Yapılan konuşmaların ardından, gizli oy açık tasnif sistemi ile yapıldı. Boğazlıyan’da seçimler sonucunda en çok oyu alan, Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu’ndan Abdullah Karaca, Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Adem Selvi, İMKB Şükran Ana Ortaokulundan Efe Duhan Öpöz, Cumhuriyet Ortaokulundan Melike Şahin, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Tunahan Tunç oldu. Çekerek ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde ise, Şehit Hüseyin Kayacı İmam - Hatip Ortaokulu’ndan Mete Tülek İlçe Temsilcisi oldu. Sarıkaya ilçesinde de seçimler tamamlandı. 22 Kasım günü Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacak olan seçimde İl Başkanı belirtilenecek.