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Saz kursuna yoğun ilgi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan saz kursu devam ediyor.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:53
Saz kursuna yoğun ilgi

Kursa 7'den 77'ye her yaş grubundan Saraykentliler büyük ilgi gösteriyor. Kursiyerler bağlamanın doğru tutuşunu öğrenerek, duruş bozuklukları olmadan Türk Halk Müziği eserlerini ve melodileri çalıyorlar.  Basit türkülerin ve ezgilerin notalarını çözümlemeyi öğrenerek o türküleri nasıl çalacaklarını kolaylıkla tasarlayabiliyor ve tartımları daha kolay ve hızlı bir şekilde tanıyıp bağlamayla çalabildiklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Saraykentli kursiyerlerimize böyle bir hizmet sunmanın sevincini yaşıyoruz. Pandemi süreciyle iç dünyalarına kapanan insanlarımızı müziğin ahengi ile tekrar dış dünyaya açma yolunda bir gayret gösterme ihtiyacı duyduk. Kursiyerlerimiz kursumuzda temel müzik ve nota bilgisiyle birlikte, en baştan orta seviyeye kadar uzun sap bağlama çalmayı adım adım öğreniyorlar. Bu dersin amacı insanımız ve kültürümüz arasında bağ kurarak bu bağı sürdürebilir hale getirmek. Kursta kursiyerlerimiz kısa zamanda orta seviyeye gelecek kadar bilgi ve deneyim kazandılar ve kendilerine sunulan ücretsiz imkanlar sayesinde bol bol pratik yapma imkanına kavuştular” şeklinde konuştu. 

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