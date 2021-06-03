Saz çalıp, söylediler

Yozgat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Işık Gün, Kadışehri ilçesini ziyaretinde, yapımı tamamlanıp, açılışa hazırlanan atölyeyi de gezdi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda yapımını tamamlanan kütüphane, müzik sınıfı, görsel sanatlar ve sosyal etkinlikler sınıfları hakkında bilgiler verdi. Aksoy ve Gün Müzik Sınıfındaki müzik aletlerini inceledikten sonra duvarda asılı sazları alıp, karşılıklı olarak çalıp, söylediler.