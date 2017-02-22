Savaşın çocukları gülüyor

YÜZ GÜLDÜREN DANS

Bu kreş Yozgat'ta yaşayan mülteci çocuklara gönüllü olarak hem ev sahipliği yapıyor hem de yüzlerini güldürüyor.

Psikolojik Danışman ve Dans Terapisti Michal Bardavid'in savaşın ortasında kalan Suriyeli çocukların öz güven kazanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı "Iamchild" hareketini başlatan kreş öğretmenleri, böylelikle hem mülteci çocukların yüzünü güldürüyor hem de Yozgatlı arkadaşları ile kaynaşmalarını sağlıyor.





SÖZLERİ ARAPÇA

Iamchild hareketinin sözleri Arapça... İşte o dansın küçük yüreklere kazandırdığı sihirli sözler: 'Ben bir bütün insanım. Ben güvendeyim, ben seviliyorum, ben çok güzelim. Ben bir kız çocuğuyum, ben bir erkek çocuğuyum.'





ONLAR ÇOK MUTLU

Iraklı Meryem Talip, ülkelerindeki savaştan kaçarak Yozgat’a gelen çocuklardan sadece bir tanesi. Yozgat’ta mutlu olduğunu söyleyen Meryem, duygularını şöyle anlattı:

“Savaş olduğu için biz de buraya geldik. Orada ev yok biz de buraya geldik. Yozgat'ta mutluyum. Burada oynuyor, gülüyoruz. Artık savaş olmasın çocuklar da ağlamasın” dedi.



Aus Talip de Irak'ta ailesi ile birlikte yaşadığı evin savaşta yıkıldığını söyledi.

Irak’ta yaşayacak evleri ve huzur bulunmadığı için Türkiye’ye geldiklerini ifade eden Talip; “Evimize bomba düştü. Savaş çok kötü. Savaş olmasın çocuklar ağlamasın. Türkiye'yi çok seviyorum” dedi.

Iraklı çocuklarla aynı ortamda kaynaşma ortamı bulan Efe Işık, yeni arkadaşlarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan dansla mutlu olduklarını söyledi.



Öğrencileri ile yaptığı dansla tüm dünya çocuklarına mesaj veren kreş öğretmeni Arzu Köylüoğlu; “Önce sosyal medyada Ezo Sunal ve Ali Sunal'ın bir projesi olarak gördüm. Bu projenin ismi Iamchild projesi. Biz de çocuklarımla bu projeye destek vermek istedik karınca kararınca ve bu dansı yapmaya başladık. Beş hareket beş dans. Daha sonra da bunu çocuklarla uyguladık. Bu hareketin amacı Iraklı çocuklarımızın güvende olduklarını sevildiklerini hissettirmek. İnsan olduklarını, çocuk olduklarını hissettirmek. Çünkü savaştan en çok etkilenenler onlar. Ülkelerinde 5 yıldan fazla bir savaş var ülkelerinde. En çok etkilenenler onlar oldular. Biz de onları davet ettik, bu etkinliğe kattık. Kendi çocuklarımızla Suriyeli, Iraklı çocuklarımızı karıştırıp dans ettik. Hepsi de çok mutlu oldu çok sevdiler, biz de katkımız olsun istedik Sözleri Arapça. Diyor ki, 'Ben bir bütün insanım. Ben güvendeyim, ben seviliyorum, ben çok güzelim. Ben bir kız çocuğuyum, ben bir erkek çocuğuyum” dedi.





DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇOCUKLAR EŞİT

Kreş Sahibi Gülşen Solmaz da dünyadaki bütün çocukların aslında eşit olduğunu fakat eşit şartlarda yaşamadığını söyledi.

“Savaştan ülkemize gelen ve Yozgat'ta yaşayan çocuklarımızı kendilerini iyi hissetmeleri için ara sıra drama öğretmenimizin yardımı ile beraber etkinliklerimize davet ediyoruz” diyen Solmaz; “Çok da güzel zaman geçirdiklerini düşünüyoruz. Bir nebze de olsa kendilerini iyi hissetmeleri için, eşit şartlarda olduklarını biraz daha anlasınlar diye böyle etkinliklere davet ediyoruz. İlk geldiklerinde kendilerini yetersiz hissediyorlardı ya da kötü hissediyorlardı. Ama geldikten sonra alıştılar arkadaş edindiler. Ve bütün etkinliklerde diğer Yozgat'ta yaşayan çocuklarımız gibi uyum sağlayabiliyorlar” diye konuştu.