Sarıkaya’ya yeni lise binası

Başkan Açıkel, İlçede, içerisinde açık ve kapalı spor salonu da ihtiva edecek 24 derslikli nitelikli bir lise binası yapımı konusunda hayırsever Avukat Mehmet Altun ile son noktayı koyduklarını bildirdi. Açıkel, okulun yeri, içeriği, niteliği ve yapımı usulü hakkında fikir aldıklarını anlattı Açıkel, ‘’Önce kendisine ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu konuda sürekli desteklerini gördüğümüz Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza, MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz Başkanıma, Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’a, Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Başer ve Sayın Ethem Sedef’e, Karayakup Belediye Başkanım Sayın Dursel Erdoğan’a, Kaymakamımız Sayın Selami Işık’a, Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın Bülent Doğan ve yönetimine, MHP İlçe Başkanımız Sayın Alparslan Erbek ve yönetimine, Milli Eğitim İlçe Müdürümüz ve Şube Müdürlerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•