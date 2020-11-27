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Sarıkaya’nın gururu

SARIKAYA ilçesinde görev yapan öğretmenlerin, 2019 yılında yürütülen e-twinning projelerinde Ulusal Destek Sevisi Kalite Etiketi almaları ilçe yöneticilerini sevindirdi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:36
Sarıkaya’nın gururu

Fatih İlköğretim Kurumundan Didem Köse ve Kayapınar İstiklâl İlköğretim Kurumundan Eren Ceylan’ın ‘Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi’ aldığı, Kayapınar İstiklâl İlköğretim Kurumunun da ‘Avrupa Kalite Etiketi’ levhası ile ödüllendirildiği hatırlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt yoldaş, ‘’Kayapınar İstiklâl İlköğretim Kurumu Müdürü Abdullah Günay, Kayapınar İstiklâl Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz Eren Ceylan ve Fatih İlköğretim Kurumu sınıf öğretmenimiz Didem Köse’yi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz’’ dedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, öğretmen ve okul idarecilerini tebrik edip, başarılı çalışmalarının devamı noktasında temennide bulundu. 

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Sarıkaya’nın Gururu
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