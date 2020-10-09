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Saraykent’te eksik yok

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ilçedeki tüm okulların ‘Okulum Temiz’ sertifikası almaya hak kazandığını söyledi.

09 Ekim 2020 Cuma 00:08
Saraykent’te eksik yok

Ceylan, ‘Okulum Temiz’ programına ilçedeki tüm okulların başvuru yaparak, okullarla birlikte Halk Eğitimi Merkezi’nin de ‘Okulum Temiz’ sertifikası aldığını bildirdi. Ceylan, bu sürecin başlangıcından bugüne kadar desteklerini esirgemeyen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile Okul ve Kurum yöneticilerine teşekkür etti. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan’a ‘Okulum Temiz’ sertifikalarını takdim etti. Ceylan, sertifikaları teslim alarak ‘Okulum Temiz’ programına okulların tamamının başvuru yaparak, sertifika alma sürecince gösterdiği azimli çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Saraykent’te Eksik Yok
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