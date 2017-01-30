Ana SayfaEğitim

Sandra ülkesine döndü

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:05
Bu haber 26 kez okundu

Bozok Üniversitesi’ne Mevlana Değişim Programı kapsamında gelen Kırgızistanlı öğrenci ülkesine döndü.

Sandra ülkesine döndü
Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü lisans öğrencisi Sandra Tınçtıkbek Kızı, Bozok Üniversitesi’nde Güz dönemi süresince eğitim aldı. Ayrılmadan önce Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı ziyaret eden Sandra Tınçtıkbek Kızı, Bozok Üniversitesi’ne gelmekten ve Yozgat’ı tanımaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. İlk kez Türkiye’ye geldiğini belirterek, güzel izlenimlerle ayrıldığını söyledi.
Mevlana Değişim Programı ile Kırgızistan’dan ilk kez öğrenci geldiğini belirten Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata; “Kırgızistan Türkiye’nin kardeş ülkelerinden birisidir. Öğrenci değişim programları kalıcı ve sürekli yakınlaşmalar açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. Üniversitemiz için bu bir başlangıçtır. Sandra Tınçtıkbek Kızı bizim için bir irtibat noktası olabilir. Kırgızistan’dan yeni öğrencilerin üniversitemize gelmesine vesile olabilir” dedi. 
Prof. Dr. Böyükata, Sandra Tınçtıkbek Kızı’nın ülkemizde ve üniversitemizde bulunarak, kendisi için faydalı donanımlar edindiğini söyledi. 
Kırgızistan’dan üniversitemize öğrenci gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve finanse edilen Mevlana Değişim Programının ülkemizin ve üniversitemizin uluslararasılaşmasına büyük katkı sağladığını belirterek; öğrenci değişimi vesilesiyle, Bozok Üniversitesi olarak, Kırgız Türk Manas Üniversitesi ile gelecekte daha verimli işbirlikleri içerisinde olmayı temenni ettiklerini ifade etti.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim