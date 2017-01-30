Sandra ülkesine döndü

Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü lisans öğrencisi Sandra Tınçtıkbek Kızı, Bozok Üniversitesi’nde Güz dönemi süresince eğitim aldı. Ayrılmadan önce Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı ziyaret eden Sandra Tınçtıkbek Kızı, Bozok Üniversitesi’ne gelmekten ve Yozgat’ı tanımaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. İlk kez Türkiye’ye geldiğini belirterek, güzel izlenimlerle ayrıldığını söyledi.



Mevlana Değişim Programı ile Kırgızistan’dan ilk kez öğrenci geldiğini belirten Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata; “Kırgızistan Türkiye’nin kardeş ülkelerinden birisidir. Öğrenci değişim programları kalıcı ve sürekli yakınlaşmalar açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. Üniversitemiz için bu bir başlangıçtır. Sandra Tınçtıkbek Kızı bizim için bir irtibat noktası olabilir. Kırgızistan’dan yeni öğrencilerin üniversitemize gelmesine vesile olabilir” dedi.



Prof. Dr. Böyükata, Sandra Tınçtıkbek Kızı’nın ülkemizde ve üniversitemizde bulunarak, kendisi için faydalı donanımlar edindiğini söyledi.

Kırgızistan’dan üniversitemize öğrenci gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve finanse edilen Mevlana Değişim Programının ülkemizin ve üniversitemizin uluslararasılaşmasına büyük katkı sağladığını belirterek; öğrenci değişimi vesilesiyle, Bozok Üniversitesi olarak, Kırgız Türk Manas Üniversitesi ile gelecekte daha verimli işbirlikleri içerisinde olmayı temenni ettiklerini ifade etti.