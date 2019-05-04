Sanatı sergilediler

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu sanat eserleri Cumhuriyet Alanı’nda sergilendi.

Serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı gerçekleştirdi. Sergide okul öğrencileri tarafından hazırlanan resimler, portre tablolar, kara kalem çalışmaları ve diğer sanat eserleri sergilendi. Öte yandan okul korosu da Cumhuriyet Alanı’nda katılımcılara mini bir konser verdi. Kurulduğu günden bu tarafa Türkiye’deki Devlet Konservatuarları ve Güzel Sanatlar Akademileri’ne birçok öğrenci yetiştiren okulun faaliyetleri sergiyi gezenler tarafından tam not aldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sergide 75 eserin yer aldığını, hedeflerinin bütün çocukların yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sağlamak olduğunu belirtti.

Yazıcı, “Bu sergide emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bu güzel eserleri ortaya koyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.