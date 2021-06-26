Sanatçılar ödüllerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arasında kültür, sanat ve iletişimi sağlamak amacıyla ‘Güzel Sanatlar Liseleri ve 1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor Projesi’ devreye sokuldu. Yozgat’ta da, proje kapsamında Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencilerinin rehberliğinde, proje kapsamında bulunan meslek lisesi öğrencilerinden resim alanında 15, Müzik alanında 18 olmak üzere toplamda 33 öğrenciye 1 Mart-31 Nisan 2021 tarihleri arasında online eğitimler verildi. Yozgat’ta kurulan komisyon her 2 alanda da dereceye giren öğrencileri belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in Video Konferans Sistemi üzerinden katılımıyla 81 İlde eş zamanlı ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ve danışmanlık yapan öğretmenlere Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda düzenlenen törenle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından hediyeler, katılım ve başarı belgeleri takdim edildi. •Seyfettin Sağlam•