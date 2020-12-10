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Sanal sergi ilgi gördü

Sorgun ilçesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Şafak Özbek, sanal platformda açtığı serginin tüm gelirlerini okuluna bağışladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:56
Sanal sergi ilgi gördü

SORGUN ilçesinde sanal ortamda eserlerini sergileyip, satışını yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Şafak Özbek, elde ettiği geliri görev yaptığı okula bağışladı. Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Tahsin Akdeniz, Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Şafak Özbek’in yapmış olduğu Duvar Kâğıdı, Kâğıt Üzeri, Simli Kâğıt ve Tuval Resim çalışmalarını sanal platformlarda sergilediğini söyledi. Akdeniz, Öğretmen Özbek’in sergide yer alan eserlerini sanatsever ile paylaşarak, sergiden elde edilen tüm geliri okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere bağışladığını bildirdi. Akdeniz, ‘’Okulumuza katmış olduğu katkılarından ve bu örnek davranışından dolayı Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Seda Şafak Özbek’e kurumum adına teşekkür ediyorum’’ dedi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, Milli Egemenlik Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Şafak Özbek’i yapmış olduğu özverili çalışmasından, emek ve gayretlerinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. Sanal Sergide bulunan tüm eserlerin ‘Akrilik Boya Çalışması’ olduğu, sergideki beğenilen resmi almak için Okul Müdür Yardımcısı Adem Orhan ile iletişime geçilebileceği bildirildi. 

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Sanal Sergi Ilgi Gördü
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