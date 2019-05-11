Şampiyon sporcular makamda

Küçük erkekler klasmanı futbol kategorisinde il birincisi olan Erdoğan Akdağ Ortaokulu öğrencileri, kazandıkları madalya ve kupayı İl Milli Eğitim Müdürü yazıcıya gösterdi. Günün anısına öğrencilere katılım sertifika takdim eden Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizin derslerinin yanında sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerle ilgilenmesi, derslerinde olan başarılarını arttırmasına, kendilerinin yeteneklerini keşfetmesine, onların mutluluğunun da kaynağı olmasını sağlamaktadır. Müsabakalarda elde edilen başarılardan dolayı okulumuzun yönetici, öğretmen veli ve öğrencilerine teşekkür eder, göz aydınlığımız olan öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz’’ dedi.