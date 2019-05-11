Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88533
ALTIN
247.838
DOLAR
6.0672
STERLİN
7.7970
EURO
6.8203

Şampiyon sporcular makamda

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Şampiyon sporcular makamda

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
7 Okunma
Şampiyon sporcular makamda

Küçük erkekler klasmanı futbol kategorisinde il birincisi olan Erdoğan Akdağ Ortaokulu öğrencileri, kazandıkları madalya ve kupayı İl Milli Eğitim Müdürü yazıcıya gösterdi. Günün anısına öğrencilere katılım sertifika takdim eden Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizin derslerinin yanında sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerle ilgilenmesi, derslerinde olan başarılarını arttırmasına, kendilerinin yeteneklerini keşfetmesine, onların mutluluğunun da kaynağı olmasını sağlamaktadır. Müsabakalarda elde edilen başarılardan dolayı okulumuzun yönetici, öğretmen veli ve öğrencilerine teşekkür eder, göz aydınlığımız olan öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YETENEK SiZSiNiZ
YETENEK SiZSiNiZ
İHL Öğrencileri Okullarını tanıttı
İHL Öğrencileri Okullarını tanıttı
Sınavda başarı anlatıldı
Sınavda başarı anlatıldı
Binalar atıl kalmamalı
Binalar atıl kalmamalı
Sınıfa mahkeme kurdular
Sınıfa mahkeme kurdular
Engelli öğrenciler piknikte buluştu
Engelli öğrenciler piknikte buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim