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Şampiyon oldular

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kayseri’de düzenlenen yemek yarışmasında şampiyon oldular.

Şampiyon oldular

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kayseri’de düzenlenen yemek yarışmasında şampiyon oldular.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Şampiyon oldular

Kayseri Talas Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Tınaztepe Sosyal Tesisleri´nde  ‘Kayseri Gastronomi ve Mantı Festivali Yöresel Yemek Yarışması’ düzenlendi.
Festival kapsamında ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen lise öğrencilerinin katıldığı yemek yarışmasında Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ana yemek kategorisinde ‘Desti Kebap’ ile jüriden en yüksek puanı alarak şampiyon oldu.
Öğrencilerin sunumu ve yemek lezzeti yarışmayı izleyenler tarafından büyük takdir topladı. Öğrencilerimiz altın madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul yöneticisi, öğretmen ve yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.

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