Şampiyon Milli Eğitim

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Kupası futbol turnuvasında tüm rakiplerini yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluk turu attı.