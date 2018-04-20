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Şampiyon Milli Eğitim

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Kupası futbol turnuvasında tüm rakiplerini yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluk turu attı.  

Şampiyon Milli Eğitim

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Kupası futbol turnuvasında tüm rakiplerini yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluk turu attı.  

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Şampiyon Milli Eğitim

Hafa sonu başlayan turnuvada Fatih Orta Okulunu yenen Sarıkent İlkokulu ile Atatürk Ortaokulunu yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü final müsabakasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonunda rakibini yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluk turunu attı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa töreninde şampiyon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kupasını Kaymakam Vekili ve Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun'un elinden aldı.

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