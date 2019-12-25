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Şampiyon Mehmet Akif

ÇAYIRALAN İlçesinde düzenlenen okul ve kurumlar arası voleybol turnuvasında rakiplerini geride bırakıp, finale yükselen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, final maçını da 3-1 kazanarak, turnuvada şampiyonu oldu.

Şampiyon Mehmet Akif

ÇAYIRALAN İlçesinde düzenlenen okul ve kurumlar arası voleybol turnuvasında rakiplerini geride bırakıp, finale yükselen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, final maçını da 3-1 kazanarak, turnuvada şampiyonu oldu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Şampiyon Mehmet Akif

Turnuvaya, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim-Öğretmenevi Müdürlüğü, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi-İmam Hatip Ortaokulu, Yukarı Yahyasaray Ortaokulu takımları katıldı. 2 grupta oynanan turnuvada gruplarında ilk 2 sırayı alan 4 takım yarı finale kaldı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Milli Eğitim-Öğretmen Evi takımları finale kaldı. İlk seti İlçe Milli Eğitim-Öğretmenevi Müdürlüğü 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunu dengeleyen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, rakibin hatalarını iyi değerlendirerek seti 25-21 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Üstünlüğü ele alan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu üçüncü Seti de 25-19 kazanıp, 2-1 öne geçti. Son sete iyi başlayan İlçe Milli Eğitim- Öğretmenevi Müdürlüğü set sonunda üstünlüğü rakibine kaptırdı. Seti 25-23 alan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu maçı 3-1 kazanarak turnuvada şampiyon oldu. Milli Eğitim-Öğretmen Evi takımının ikincilikle yetindiği turnuvada Yukarı Yahyasaray Ortaokulu- İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Okul ve Kurumlar arasındaki voleybol turnuvasının sporun yaygınlaşması, muhabbetin oluşmasına, İlçe içerisinde görev yapan kişilerin iletişim kurmalarına vesile olan dostluk maçı çerçevesinde yapıldığını söyledi, takımların kupalarını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Şampiyon Mehmet Akif
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