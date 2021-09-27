SALGIN SURECiNE NEŞTER

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle öğrencilerin okullarında yüz yüze eğitime başlamalarıyla salgın sürecinin beraberinde getirdiği olumsuz sürecin etkilerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin vermiş olduğu yoğun eğitim süreci ve çalışmalarıyla azaldığı, öğrencilerin velileriyle birlikte moral ve motivasyon kayıplarının hızla giderilmeye başladığını söyledi. Yazıcı, ‘’İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın dönemi bireyler açısından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu amaçla ilimizde daha çok okul temelli olmakla birlikte toplumun her kesimine hizmet veren Yozgat, Yerköy, Sorgun, Sarıkaya Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize yönelik uzaktan eğitim faaliyetleri, bilgilendirme seminerleri, toplantılar gerçekleştirilmek suretiyle öğrencilerimizin bu salgın hastalık günlerini en az kayıpla geçirmeleri sağlanmıştır’’ dedi. Yazıcı, salgın hastalık sonrası öğretmenlerin psikolojik sağlamlığını güçlendirmek, öğrencilerin okula uyumunu desteklemek amaçlı eğitimi alan okul rehber öğretmenlerin de kendi okullarında tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere salgın sonrası psikolojik sağlamlığı koruma, güçlendirme kapsamında eğitimler verdiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Böylelikle rehberlik ve psikolojik danışmanlığın önleyici işlevinden hareketle çocuklarımızda yaşanabilecek uyum sorunlarının da önüne geçilmiştir. Ayrıca Üst Öğrenime Geçiş Sınavı ve Sınav Kaygısı, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Aile İçi İletişim, Zaman Yönetimi, İhmal ve İstismardan Korunma Yolları, Salgın Hastalıktan Korunma, Sağlıklı Yaşam ve Dengeli Beslenme, Çatışma Çözme Becerileri, Öz Disiplin Geliştirme, Uzaktan Eğitimde Verimli Olma Yolları, Salgın Sürecinde Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Salgın Sürecinde Aile içi İletişim gibi konularda öğrenciler ve öğrenci velileri bilgilendirilmiştir. Salgın hastalık sonrasında yapılan bu faaliyetlere ilimiz genelinde 5 bin 280 öğretmen, 79 bin 921 öğrenci ve 48 bin 329 öğrenci velisine ulaşılmıştır’’ diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, salgın hastalık süresince eğitim kurumlarında fedakârca çalışan tüm Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara, Yozgat Merkezde, Yerköy, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde bulunan Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde görev yapan idareci ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Yazıcı, ‘’Tüm Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimiz ve okullarımızdaki rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız salgın hastalık sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedirler’’ diyerek açıklamasını noktaladı.