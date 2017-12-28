Sakarya’da okuma bayramı

YOZGAT Sakarya İlk Okulu 1B bilginler sınıfı tarafından düzenlenen okuma bayramına veliler yoğun ilgi gösterirken, minik öğrenciler ise 3 ay içerisinde öğrendiklerini ailelerine sundu. Okul Spor Salon’unda düzenlenen okuma bayramı programında konuşan Sakarya İlk Okulu Müdürü Hamza Şimşek, okullarının 1B şubesi sınıf öğretmeni Kürşat Başgül’ün önderliğinde hazırlanan okuma bayramında öğrencilerin şimdiye kadar yaptıkları faaliyetlerin ve öğrendiklerini velilere göstermek istediklerini söyledi. Okullarında sürekli bu tip etkinliklerin yapıldığını dile getiren Şimşek, ‘’Bu tip etkinlikler hem öğrencilerimizin okul stresinden bir nebze olsun uzaklaşmalarını sağlarken, aynı zamanda da velilerimizin birbirlerini tanımasına vesile oluyor’’ dedi.

Okul müdürü Hamza Şimşek’in konuşmasının ardından öğrencilerin, eğitim öğretim yılı başından bu güne kadar yaptıkları faaliyetler slayt eşliğinde gösterildi. Daha sonra sahneye çıkan öğrenciler hem şiirler okudular, hem de koro halinde şarkı söylediler. Program sonrasında salon dışına çıkan öğrenciler ellerine aldıkları balonları uçurdular.

