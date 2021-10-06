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Sağlıklı eğitim için denetim

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi amacı ile bakanlık tarafından hazırlanan ‘Covid19 tedbirlerine’ yönelik genelgeye uyulmasını, sürekli denetimler yapılarak aksamaya mahal verilmemesini istedi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:08
Sağlıklı eğitim için denetim

Yozgat’ta eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla, covid19 salgınına karşı alınan tedbirler yakın takibe alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy ilçesinin Saray köyündeki Yibitaş İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek, salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyip, öğretmen ve yöneticilerden bilgi aldı. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yazıcı, meslektaşlarıyla sohbet ederek, rehberlik hizmetleri, veli görüşmeleri, sorun analizi, analitik düşünmenin öğrencilerimiz üzerindeki olumlu sonuçları, sınava hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerinin ders çalışma programı ve takibi ile dezavantajlı öğrencilerimiz için yapılan çalışmalar hakkında görüşerek, fikir alış verişinde bulundu. Öğretmenlerin talep ve önerilerini alan Yazıcı, 1. ve 8. Sınıf öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. 8. sınıf öğrencileriyle ders çalışma metotları, kendi yeteneklerini keşfetme ve teknoloji bağımlılığı üzerine konuşan Yazıcı, geleceğimizin teminatı öğrencilere eğitim camiası adına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti, sınavlarında başarılar diledi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen genelge doğrultusunda eğitim kurumlarında dikkat edilmesi gereken konular, salgın süreci nedeniyle alınan tedbirler, yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri görüşülerek, bir dizi kararlar aldıklarını aktardı. Yazıcı, dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi, kurum kültürünün daha da geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar, velilerimizin salgın süreci ve diğer eğitim konularında bilgilendirilmeleri, sınava girecek öğrencilere hedef belirlenmesi konusunda rehberlik yapılması konularında duyarlı olunmasını önerdi. 

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