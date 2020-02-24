Sağlıklı Besleniyorlar

Beslenme Dostu Okul olma yolunda yürütülen etkinlikleri kapsamında Agah Efendi İlkokulu 4-C sınıfı ‘Bir Ay Bir Aş’ projesini hayata geçirdi, öğrencilere ‘Herle Aşı, Arabaşı ve Sini tatlısı’ ikramında bulunuldu. Proje sayesinde öğrencilerin hem yöresel yemekleri tanıyıp, hem de sağlıklı beslenmenin önemini öğrendiklerini belirtilerek, öğrenci velilerinin de, arabaşı ve sini tatlısının tanıtımını yaptıkları kaydedildi. Etkinlikte, arabaşı yutmayı bilenler, bilmeyenlere öğretti. Aralarında ilk defa yiyenler, sevmeyenler olmasına rağmen birlikte yemenin keyfini yaşadılar. Etkinliğe Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürleri Şerif Doğan ve Coşkun Bölükbaşı da katıldı.