Sabırla Çim Adam büyüttüler

Yozgat Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu İngilizce öğretmeni Şifanur Şeyma Koçak ve öğrencileri, Değerler Özümüzdür projesi kapsamında ‘Sabır’ temasını ön plana çıkartarak çim adamlar büyütüp, yarışma düzenlediler. İngilizce Öğretmeni Koçak, Değerler Özümüzdür Projesini İngilizce dersine uyarlayarak, 4’üncü sınıf öğrencileriyle çim adam etkinliği yaptı. Öğrencilerin yarıyıl tatilinde çim adamlarını ektiklerini belirten İngilizce Öğretmeni, ‘’Öğrencilerimiz çim adamlarını ekerken İngilizce talimatları kullanarak kelimelere aşina oldular ve birer kısa video çektiler. Sonra da sabırla çimlerinin büyümesini beklediler’’ dedi. Öğretmen arkadaşlarıyla bir jüri oluşturarak yarışma düzenlediklerini dile getirin İngilizce Öğretmeni, ‘’Bu süreçte çocuklarıma bu ödev için yardımcı olan çok değerli velilerime, jüri öğretmenlerimiz Salih Yıldırım, Şerife Koçak, Vahidegül Hökelekli ve süreçte kamera arkasında yanımda olan Çağla Girginer öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Ve tabi ki öğrencilerime de tebriklerin en kocamanını sunuyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•