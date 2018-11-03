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Sabah namazında buluştular

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençler Sabah Namazında buluşuyor’ isimli etkinlik kapsamında, geleceğin sanayicileri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sabah Namazında tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de buluştu.

Sabah namazında buluştular

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençler Sabah Namazında buluşuyor’ isimli etkinlik kapsamında, geleceğin sanayicileri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sabah Namazında tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de buluştu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:22
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Sabah namazında buluştular

Sabah namazını eda eden gençlere Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, verilen kahvaltıda gençlere nasihatlerde bulundu, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Sapmaz, ‘’Faaliyetlerimiz her hafta gruplar halinde değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda da farklı eğitim kurumlarında eğitim-öğretimini sürdüren gençlerimize, öğrencilerimizle birlikte aynı etkinliği gerçekleştirdik’’ dedi.

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Sabah Namazında Buluştular
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