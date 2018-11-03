Sabah namazında buluştular

Sabah namazını eda eden gençlere Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, verilen kahvaltıda gençlere nasihatlerde bulundu, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Sapmaz, ‘’Faaliyetlerimiz her hafta gruplar halinde değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda da farklı eğitim kurumlarında eğitim-öğretimini sürdüren gençlerimize, öğrencilerimizle birlikte aynı etkinliği gerçekleştirdik’’ dedi.
03 Kasım 2018 Cumartesi 06:22
5 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol