Sabah namazında buluştular

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençler Sabah Namazında buluşuyor’ isimli etkinlik kapsamında, geleceğin sanayicileri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sabah Namazında tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de buluştu.